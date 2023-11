Το εξειδικευμένο στις σπουδές Φιλοξενίας, Ξενοδοχειακών & ΤουρισμούΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2) σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη ανακοινώνει έναρξη στις 17 Νοεμβρίου για το κορυφαίο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης «Executive Diploma in Hotel Management», που εντάσσεται στα -μοναδικά στην Ελλάδα- προγράμματα APS: Advanced Professional Studies!

To APS – Executive Diploma in Hotel Management -το οποίο θα πραγματοποιηθεί online, παρέχοντας και τη δυνατότητα video on demand- αποτελεί το «κλειδί» για τη λύση του προσωπικού σου εργασιακού προβλήματος, επιτυγχάνοντας επικαιροποίηση και ενίσχυση των γνώσεών σου:

είτε για να κάνεις επαγγελματικό restart στον κλάδο του Τουρισμού, που συνεχίζει να σημειώνει κατακόρυφα ανοδική πορεία και αυξημένη ζήτηση για σωστά καταρτισμένους εργαζόμενους

στον κλάδο του Τουρισμού, που συνεχίζει να σημειώνει κατακόρυφα ανοδική πορεία και αυξημένη ζήτηση για σωστά καταρτισμένους εργαζόμενους ή για να δώσεις boost στο βιογραφικό σου και να βρεις την πρώτη σου δουλειά

ή για να εδραιωθείς στη θέση εργασίας σου στον ξενοδοχειακό/τουριστικό κλάδο

Θεματικές Ενότητες

Ηγεσία Οµάδων

Διοίκηση Λειτουργιών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Διαχείριση Δωματίων & Πληροφοριακά Συστήματα (Protel)

Τουριστικό Marketing

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επισιτισμού

Οργάνωση Εκδηλώσεων & Catering

Απευθύνεται σε:

Ανέργους (για επανένταξη στην αγορά εργασίας)

(για επανένταξη στην αγορά εργασίας) Εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό/τουριστικό κλάδο (για εδραίωση στη θέση εργασίας τους)

στον ξενοδοχειακό/τουριστικό κλάδο (για εδραίωση στη θέση εργασίας τους) Νέους πτυχιούχους Ξενοδοχειακών/Τουριστικών επαγγελμάτων (για την πρώτη είσοδό τους στην αγορά εργασίας)

Ξενοδοχειακών/Τουριστικών επαγγελμάτων (για την πρώτη είσοδό τους στην αγορά εργασίας) Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό (για ανάπτυξη της ξενοδοχειακής τους επιχείρησης με νέα δεδομένα)

Επίλεξε σήμερα το APS- Executive Diploma in Hotel Management και ζήσε την… Advanced επαγγελματική εξειδίκευση αποκλειστικά στο AΛΦΑ studies, με:

Ευέλικτο ωράριο μαθημάτων

Πιστοποιημένους εισηγητές

Παρακολούθηση μέσω e-learning (& video on demand)

Oλιγομελή τμήματα

8-12 αυτοτελείς θεματικές ενότητες (συχνές ενάρξεις)

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα: