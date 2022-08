Το χορηγικό πρόγραμμα του betshop.gr για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 ξεκίνησε με τη μεγαλύτερη δύναμη της Στερεάς Ελλάδας στον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας, την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

Η «επίσημη πρώτη» με το σήμα του Betshop στις αγωνιστικές εμφανίσεις της ομάδας, έγινε στον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Λίγο πριν την αναμέτρηση, οι φιλοξενούμενοι άφησαν λουλούδια στο μνημείο του Άλκη που βρίσκεται στη Θύρα 3 του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μία πολύ όμορφη και συμβολική κίνηση για το αγωνιστικό πνεύμα, το σεβασμό στην αντίπαλη ομάδα και πάνω απ’ όλα, στους φιλάθλους ολόκληρου του ποδοσφαίρου.

Η χορηγία του Betshop συμπίπτει με την επιστροφή της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στην Super League 1 μετά από τρία χρόνια και η αγωνιστική περίοδος αναμένεται συναρπαστική!

