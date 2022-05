Η Ιωάννα Παλιοσπύρου διαθέτει μεγαλείο ψυχής και το αποδεικνύει καθημερινά. Η γυναίκα που είδε τη ζωή της ν’ αλλάζει μέσα σε μια στιγμή όταν δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι και μαζί της «πάγωσε» η κοινωνία, επιστρέφει αργά αλλά σταδιακά στην κανονικότητα της.

Ιδιαίτερα ενεργή στα social media, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράζεται σχεδόν καθημερινά στιγμές της προσωπικής της ζωής με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Παλιοσπύρου πόζαρε και πάλι χωρίς τη μάσκα της με φόντο ένα καταπράσινο σκηνικό. Φορώντας ένα μάξι floral φόρεμα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου «λάμπει» καθώς περπατά σε ένα πανέμορφο τοπίο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, παραθέτει τον τίτλο ενός ορχηστρικού κομματιού των Wide Waters: «And Into the Forest I Go, To Lose My Mind and Find My Soul» («Και πηγαίνω μέσα στο δάσος, να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου»).