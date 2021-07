Η Havaianas είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει μια αποκλειστική συλλογή σχεδιασμένη από το Reality to Idea, το design studio που χτίστηκε από τον Joshua Vides, εμβληματικό γραφίστα. Εμπνευσμένη από την επιρροή που έχει το Λος Άντζελες στο διεθνές αντικομφορμιστικό κίνημα, η συλλογή εξυμνεί το μποέμ πνεύμα της Venice Beach, η οποία απεικονίζεται με το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο στυλ του Joshua.

Η από κοινού σχεδιασμένη συλλογή ακολουθεί το χαρακτήρα των απεικονίσεων του Reality To Idea και αποτελείται από δύο στυλ σαγιονάρες, TOP και Tradi Zori, ένα μπλουζάκι, κάλτσες και πετσέτα παραλίας. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 8 Ιουλίου στο Havaianas.com, στο Highsnobiety Shop και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

Για να γιορτάσει το λανσάρισμα, η Havaianas μαζί με το Reality to Idea θα ανοίξουν ένα pop-up κατάστημα το σαββατοκύριακο 10 με 11 Ιουλίου στο 1306 Abbot Kinney στο Λος Άντζελες. Οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη συλλογή και να απολαύσουν μια έκθεση που δημιουργήθηκε από RTI. Σε συνεργασία με το Highsnobiety, behind the scenes περιεχόμενο του pop-up καταστήματος καθώς και το storytelling σε για τη συλλογή θα κοινοποιηθεί στο Highsnobiety.com

«Μεγαλώνοντας στη Νότια Καλιφόρνια, όποτε ακούγαμε ή βλέπαμε το εμπορικό σήμα Havaianas ήταν επειδή ήμασταν κοντά στην παραλία. Θέλαμε να αναπτύξουμε μια “Beach Essentials” συλλογή με την οποία θα μπορείτε να πάρετε μαζί τα απαραίτητα και να ξεχυθείτε στη παραλία”, δήλωσε ο Joshua Vides, ιδρυτής του Reality to Idea.

«Το απίστευτο με τις συνεργασίες τέτοιου είδους είναι ότι επιτρέπουν την ανταλλαγή διαφορετικών κοσμοθεωριών και τρόπων που μπορούμε να συνδεθούμε με ένα διαφορετικό κοινό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ενός καλλιτέχνη όπως ο Joshua και η ομάδα του. Η Havaianas είναι ένα εικονικό Βραζιλιάνικο brand και η συγκεκριμένη συνεργασία καταφέρνει να αναμίξει τον χαρακτήρα του με την αυθεντικότητα του Venice Beach. Ο “street” κόσμος γίνεται όλο και πιο σημαντικός για το brand μας και για αυτό θεωρήσαμε σημαντικό να επεκτείνουμε το φάσμα των συνεργασιών μας με συνεργάτες που μας βοηθούν να πούμε αυτήν την ιστορία», δήλωσε η Fernanda Romano, CMO της Alpargatas.

Λεπτομέρειες προϊόντος και τιμές:

– Tradi Zori Flip Flop RTI – 85 € | 90 $

– Κορυφαίο Flip Flop RTI – 45 € | 40 $

– T-Shirt RTI – 45 € | 40 $

– Κάλτσες RTI – 25 € | 20 $

– Πετσέτα παραλίας RTI – 55 € | 50 $