Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την καταγγελία οικογένειας ότι προμηθεύτηκε από φαρμακείο της Κρήτης σιρόπι για βρέφη που είχε λήξει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με την οικογένεια, αγόρασαν το φάρμακο όταν το μωρό τους παρουσίασε πυρετό, όμως επιστρέφοντας στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η ημερομηνία λήξης του ήταν από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το MEGA, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων φύλαξης και διάθεσης φαρμάκων, ενώ ζητείται άμεσα έλεγχος στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόσυρσης ληγμένων σκευασμάτων και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.