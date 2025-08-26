Το πάγωμα της Εισφοράς Αλληλεγγύης για εργαζόμενους συνταξιούχους προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Η διάταξη διασφαλίζει ότι όσοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους θα διατηρήσουν πλήρως την προσαύξηση της σύνταξής τους, καθώς η Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) θα «παγώσει» στο επίπεδο που ίσχυε πριν την προσαύξηση, αποτρέποντας τη μετατόπιση σε υψηλότερο φορολογικό κλιμάκιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η ρύθμιση αφορά πάνω από 230.000 εργαζόμενους συνταξιούχους και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Σεπτεμβρίου.

Με την εφαρμογή της, η Εισφορά Αλληλεγγύης θα «παγώνει» στο κλιμάκιο που ίσχυε πριν την προσαύξηση, διασφαλίζοντας ότι οι επιπλέον αποδοχές από τη συνεχιζόμενη απασχόληση θα προστίθενται στη σύνταξη χωρίς να μειώνεται η καθαρή αμοιβή λόγω μετατόπισης σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων για μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία και διευκόλυνση των επιχειρήσεων:

Δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, με μέγιστο όριο 13 ώρες ημερησίως και αμοιβή +40% για την υπερωρία της 13ης ώρας.

Επέκταση της 4ήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με προσαρμογές σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης για εργαζόμενους με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, απασχολούμενους λιγότερες από πέντε ημέρες εβδομαδιαίως.

Απλοποίηση διαδικασιών προσλήψεων, κυρίως σε κλάδους όπως εστίαση και catering, με δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης ακόμη και μέσω κινητού.

Ενίσχυση ελαστικών μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών περιόδων έως έξι μήνες και προσλήψεων κατά παραγγελία (π.χ. συμβάσεις μίας ημέρας).

Ευέλικτη προσέλευση με απόκλιση έως 120 λεπτά μέσω ψηφιακής κάρτας, σε συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου.

Κατάτμηση της κανονικής άδειας σε περισσότερα από δύο τμήματα.

Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για υπερωρίες που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις ή καταβάλλονται οικειοθελώς από εργοδότες, εφόσον υπερβαίνουν τη νομοθεσία.

Δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» για την παρακολούθηση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών.

Αυστηροποίηση κυρώσεων για περιπτώσεις άσκησης βίας κατά Επιθεωρητών Εργασίας.

Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων στοχεύει τόσο στη διατήρηση του καθαρού εισοδήματος των εργαζόμενων συνταξιούχων όσο και στη βελτίωση της ευελιξίας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε τομείς με υψηλές απαιτήσεις προσωπικού.

Η διάταξη για το «πάγωμα» της Εισφοράς Αλληλεγγύης αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη στήριξη όσων συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση, εξασφαλίζοντας ότι η πρόσθετη εργασία τους θα έχει ουσιαστικό όφελος.