Oλοκληρώνει την απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ ο Ολυμπιακός, αφού ο 20χρονος εξτρέμ από την Μιάλμπι, θα βρίσκεται το μεσημέρι στην Αθήνα.

Η τυπική μετακίνησή του στους νταμπλούχους θα γίνει τον Ιανουάριο του 2026, καθώς η Μιάλμπι, διεκδικεί το πρωτάθλημα και δεν θέλει να χάσει τον ποδοσφαιριστή από τώρα.

Θυμίζουμε ότι ο Αμπντουλί Μανέ, λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο για Αθήνα σκόραρε στην αναμέτρηση με την Γκάις για την 21η αγωνιστική την Allsvenskan.

Ο Μανέ είναι γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου 2004 και παίζει από τον Ιανουάριο του 2024 στη Σουηδία. Έχει αγωνιστεί φέτος 25 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με 9 γκολ και 3 ασίστ, ως κεντρικός επιθετικός, στο «10», αλλά κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ενώ είναι ήδη τέσσερις φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.