Από εξαφανισμένα αεροσκάφη μέχρι στοιχειωμένα πλοία-φαντάσματα, το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει συνδεθεί με μερικά από τα πιο περίεργα φαινόμενα στον πλανήτη. Τώρα, ένας επιστήμονας υποστηρίζει ότι έχει βρει την εξήγηση, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες και έχει μακρά ιστορία θανατηφόρων ναυαγίων, τροφοδοτώντας ατελείωτες θεωρίες περί υπερφυσικών δυνάμεων. Ωστόσο, ο δρ Σάιμον Μπόξαλ, ωκεανογράφος του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, υποστηρίζει ότι η αλήθεια δεν έχει καμία σχέση με UFO ή διαστάσεις πέρα από τη δική μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων οφείλονται σε «ακραία κύματα» ή αλλιώς «rogue waves» – τεράστιους τοίχους νερού που μπορούν να φτάσουν τα 30 μέτρα ύψος, διπλάσια από τα γύρω κύματα, και να χτυπήσουν απρόβλεπτα από διαφορετικές κατευθύνσεις.

«Αν ένα μεγάλο πλοίο παγιδευτεί σε τέτοιο κύμα, μπορεί να βυθιστεί μέσα σε δύο ή τρία λεπτά», λέει ο δρ Μπόξαλ, ο οποίος συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 «The Bermuda Triangle Enigma».

Η θεωρία του ενισχύεται από την υπόθεση του USS Cyclops, ενός αμερικανικού φορτηγού άνθρακα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον Μάρτιο του 1918 μαζί με τα 306 μέλη του πληρώματος, χωρίς καν να στείλει σήμα κινδύνου. Η έρευνα της ομάδας του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον έδειξε ότι το επίπεδο σχήμα και το μέγεθος του πλοίου το καθιστούσαν ευάλωτο: ένα τέτοιο κύμα θα μπορούσε να το σηκώσει ανάμεσα στις κορυφές του, αφήνοντάς το κυριολεκτικά να σπάσει στα δύο.

Παρότι η θεωρία των θανατηφόρων κυμάτων φαίνεται πειστική, δεν συμμερίζονται όλοι οι επιστήμονες ότι υπάρχει καν μυστήριο. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), τα ποσοστά ναυαγίων και αεροπορικών δυστυχημάτων στην περιοχή είναι εντός του φυσιολογικού. «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι εξαφανίσεις στο Τρίγωνο των Βερμούδων συμβαίνουν πιο συχνά απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο πολυσύχναστο σημείο των ωκεανών», τονίζει, ενώ και η Lloyd’s του Λονδίνου καταγράφει αντίστοιχα ποσοστά απωλειών με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η NOAA καταλήγει: «Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εξηγούν τις περισσότερες, αν όχι όλες, από τις εξαφανίσεις, από τα ακραία κύματα μέχρι τις δύσκολες συνθήκες πλοήγησης στα ρηχά νερά της Καραϊβικής».