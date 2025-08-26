Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση στην Τζένοα για τον στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα, προκειμένου να ενισχυθεί στην αμυντική του γραμμή.

O έγκυρος δημοσιογράφοςΤζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκαλύπτει πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει στραφεί στον Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της Κάλιαρι και της Πίζα.

Il @GenoaCFC ha ricevuto un'offerta per Alessandro Vogliacco dal Paok. Sul calciatore c'è anche l'interesse di Pisa e Cagliari: la situazione https://t.co/1PdoNazc4c — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2025

O Boλιάκο είναι διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, ενώ έχει εκπαιδευτεί και στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Έχει ύψος 1.86 και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Πάρμα.