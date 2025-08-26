Για ένα «ενεργό περιστατικό» με πυροβολισμούς που είναι σε εξέλιξη σε ένα ακίνητο κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο στο Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, κάνει λόγο η αυστραλιανή αστυνομία.

Τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και το BBC αναφέρουν ότι δύο αστυνομικοί φαίνεται πως έχουν σκοτωθεί από πυροβολισμούς και ένας άλλος έχει τραυματιστεί.

Αν και ο ομοσπονδιακός αστυνομικός επίτροπος δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, δήλωσε ότι υπάρχουν «σοβαρές ανησυχίες» για ορισμένους από τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Πέρα από αυτό, οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία για το τι έχει συμβεί στην ιδιοκτησία στο Πορεπάνκα. Το δημοτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο του συμβάντος, φαίνεται να βρίσκεται σε καραντίνα.

Το BBC αναφέρει πως τα εγκλήματα με όπλα είναι σχετικά σπάνια στην Αυστραλία, η οποία έχει μερικούς από τους αυστηρότερους κανονισμούς περί όπλων στον κόσμο.