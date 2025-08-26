Ρόμα και Λίβερπουλ βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νίκολο Σκίρα.

Οι Ρωμαίοι πρότειναν συμβόλαιο διάρκειας 1+3 ετών για τον 29χρονο αριστερό μπακ και σειρά έχει η απάντηση των Άγγλων, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκίρα.

Η Λίβερπουλ προτιμά να προχωρήσει σε κανονική πώληση, ωστόσο δεν αποκλείεται να έρθει σε συμφωνία με την Ρόμα, εφόσον η οψιόν αγοράς μετατραπεί σε υποχρεωτική το επόμενο καλοκαίρι.