Ρόμα και Λίβερπουλ βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νίκολο Σκίρα.
Οι Ρωμαίοι πρότειναν συμβόλαιο διάρκειας 1+3 ετών για τον 29χρονο αριστερό μπακ και σειρά έχει η απάντηση των Άγγλων, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκίρα.
Η Λίβερπουλ προτιμά να προχωρήσει σε κανονική πώληση, ωστόσο δεν αποκλείεται να έρθει σε συμφωνία με την Ρόμα, εφόσον η οψιόν αγοράς μετατραπεί σε υποχρεωτική το επόμενο καλοκαίρι.
