Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο ανδρών, ενός 42χρονου αλλοδαπού και ενός 33χρονου ημεδαπού, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της ληστείας.

Οι δύο δράστες έγιναν αντιληπτοί από υπεύθυνο διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ενώ βρίσκονταν σε αποθήκη οικοδομής προσπαθώντας να κλέψουν ηλεκτρικές συσκευές καθώς και είδη υγιεινής. Στην προσπάθειά του να τους παρεμποδίσει ο 42χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι και τον τραυμάτισε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, που θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, αφαίρεσαν τα κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και με αυτά απέκτησαν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αποθήκη.