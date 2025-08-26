Το τελευταίο αντίο αναμένεται να πουν σήμερα, Τρίτη 26/8 συγγενείς και φίλοι στην 4χρονη που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας της και βρέθηκε σε γειτονική βίλα.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το ότι το άτυχο κορίτσι σήμερα, δηλαδή την ημέρα της κηδείας του θα είχε τα γενέθλιά του.

Πώς το κορίτσι βρέθηκε στην πισίνα

Η 4χρονη φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των δικών της ατόμων, κατάφερε να βγει από το σπίτι της οικογένειας, διένυσε μία απόσταση σχεδόν 500 μέτρων και έφτασε στη γειτονική βίλα με την πισίνα. Οι ένοικοι έλειπαν και το κακό δεν άργησε να συμβεί.

Το κοριτσάκι ήθελε πιθανότατα να παίξει και έτσι έπεσε στο νερό.

Ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο παππούς καθόταν στο μπαλκόνι, η γιαγιά του μικρού κοριτσιού ήταν εκτός σπιτιού. Ουδείς αντιλήφθηκε πως το παιδί απομακρύνθηκε.

Ελεύθεροι οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης

Ελεύθεροι οι γονείς και ο παππούς ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι τραγικοί γονείς και ο παππούς της 4χρονης, που έχασε τη ζωή της σε πισίνα στους Παξούς.