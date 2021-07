Αυτό το καλοκαίρι, η Fanta δίνει παιχνιδιάρικη διάθεση στην καθημερινότητά σου, και γίνεται το απόλυτο συνοδευτικό για την απόλαυση των αγαπημένων σου snacks! Μέσα από τη νέα της καμπάνια “Snack, Play & Win”, η Fanta σε προσκαλεί να απελευθερώσεις τον πιο ανέμελο εαυτό σου, ενώ μέσω του Coca–Cola Application μοιράζει πλούσια snacking δώρα, και όχι μόνο.

Αφορμή για τη νέα καμπάνια της Fanta στάθηκε η ανάγκη για περισσότερες διασκεδαστικές και ευχάριστες στιγμές, που λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, έλειψαν από όλους μας! Πάντα δίπλα στους νέους και στηρίζοντας την ξεγνοιασιά σε όλες τις μορφές της, η Fanta δημιουργεί το πιο fun activation και σε προσκαλεί να λάβεις μέρος και να κερδίσεις μοναδικά δώρα.

Τα βήματα είναι πολύ απλά. Αρκεί να απολαύσεις μια παγωμένη Fanta 330ml/500ml, να κατεβάσεις το Coca–Cola Application και, καταχωρώντας τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το δαχτυλίδι ή το καπάκι της συσκευασίας, να συγκεντρώσεις Fanta coins για να πάρεις μέρος σε καθημερινές και μηνιαίες κληρώσεις για απίθανα δώρα. Παράλληλα, παίζοντας το Fanta ‘Snack Catcher’ Game, συγκεντρώνεις gems, όπου σε συνδυασμό με τα Fanta coins, σου ανοίγουν το δρόμο προκειμένου να διεκδικήσεις δώρα στη στιγμή γύρω από το snacking και να μπεις στην κλήρωση για ακόμη μεγαλύτερα FANTA-στικά δώρα!

Are you ready to Snack, Play & Win?

