Δεν είναι πάντα εύκολο να μιλάμε για σεξουαλική επίθεση. Όχι μόνο το να μιλάς για επίθεση φέρνει όλη την εμπειρία του παρελθόντος στο παρόν για τα θύματα, αλλά υπάρχει επίσης το γεγονός ότι η ντροπή μπορεί να συσχετιστεί με το περιστατικό -παρόλο που η επίθεση δεν είναι ευθύνη του θύματος σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν ένας celebrity μιλά ανοιχτά για μια τέτοια επίθεση, μπορεί να βοηθήσει τα θύματα παρόμοιων επιθέσεων να θεραπεύσουν τις πληγές τους πιο ομαλά.

Lady Gaga

Οι στίχοι του τραγουδιού της σταρ της ποπ μουσικής σκηνής «Til It Happens to You» (Μέχρι να συμβεί σ’ εσένα) περιγράφουν λεπτομερώς την πραγματικότητα που βίωσε η ίδια και το τί είχε να αντιμετωπίσει προσωπικά, μετά το σοκαριστικό βιασμό της στην ηλικία των 19 ετών, σύμφωνα με το Vanity Fair. Η Lady Gaga, μάλιστα, έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι το φταίξιμο και οι ενοχές είναι ένα κοινό χαρακτηρισιτικό των θυμάτων βιασμών. «Λόγω του τρόπου με τον οποίο ντύνομαι και του τρόπου που είμαι προκλητική ως άτομο, σκέφτηκα ότι εγώ έφταιγα για ένα μεγάλο βαθμό», εξήγησε, σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν χρόνια θεραπείας για να αρχίσει να θεραεπεύεται ψυχολογικά.

Μπρένταν Φρέιζερ

Δεν είναι όλα τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης γυναίκες και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Σε μια συνέντευξή του το 2018 στο GQ, ο ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ θυμάται ένα περιστατικό του 2003 στο οποίο ισχυρίζεται ότι ο Φίλιπ Μπέρκ, ο πρώην πρόεδρος του Χόλιγουντ Foreign Press Association, τον άγγιξε σε σημεία που ο ίδιος δεν ήθελε. «Ένιωσα άρρωστος. Ένιωσα σαν μικρό παιδί. Ένιωσα σαν να υπήρχε μια μπάλα στο λαιμό μου. Νόμιζα ότι θα κλαίω», είπε ο ηθοποιός στη συνέντευξη, συμπληρώνοντας πως ήταν απρόθυμος να δημοσιοποιήσει αυτό που συνέβη.

Βαιόλα Ντέιβις

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανοίγοντας την εκδήλωση του Ιδρύματος Βιασμού, στην οποία και τιμήθηκε, είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ, η μητέρα μου, οι αδερφές μου, η φίλη μου η Ρεμπέκα, η φίλη μου από την παιδική μας ηλικία, όλοι έχουμε ένα κοινό πράγμα. Είμαστε επιζώντες σεξουαλικής επίθεσης με κάποιο τρόπο, σχήμα ή μορφή», αναφέρει το People.

Τζέιν Φόντα

Η θρυλική ηθοποιός έχει αποκαλύψει σε μια συνέντευξή της στο The EDIT ότι υπήρξε θύμα βιασμού. «Έχω βιαστεί, έχω κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί και απολύθηκα επειδή δεν υπέκυψα στις ορέξεις του αφεντικού μου. Πάντα πίστευα ότι ήταν δικό μου λάθος, που δεν έκανα ή δεν έλεγα το σωστό», είπε χαρακτηριστικά. Λόγω του παρελθόντος της, ίδρυσε το Κέντρο Τζέιν Φόντα για την Εφηβική Αναπαραγωγική Υγεία το 2001, με σκοπό να βοηθήσει τα θύματα κακοποίησης. «Συνειδητοποιήστε ότι ο βιασμός και η κακοποίηση δεν είναι δικό μας λάθος», έχει δηλώσει η ίδια χαρακτηριστικά.

Μαντόνα

Η Μαντόνα μίλησε το 2013 σχετικά με το βιασμό στης στα 19 της χρόνια, όταν είχε μόλις μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Σε μια συνέντευξη με τον Χάουαρντ Στερν, η ποπ σταρ είπε ότι δεν ανέφερε την επίθεση επειδή «Έχετε ήδη παραβιαστεί. Απλώς δεν αξίζει τον κόπο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ταπείνωση».

Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ κατηγόρησε τον Ντέιβιντ Μιούλερ, που εκείνη την περίοδο ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός, ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στα παρασκήνια μιας συναυλίας το 2013. Στη συνέχεια, ο Μιούλερ απολύθηκε από τον εργοδότη του, KYGO, έναν ραδιοφωνικό σταθμό country μουσικής στο Ντένβερ του Κολοράντο και μήνυσε τη Σουίφτ.



Αλλά η Σουίφτ ήταν έτοιμη να το αφήσει να περάσει έτσι, μηνύοντας και η ίδια τον Μιούλερ με την κατηγορία ότι έβαλε το χέρι του κάτω από την φούστα της για να πιάσει τα οπίσθιά της, όσο έβγαιναν μια φωτογραφία. «Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε εσάς ή τον πελάτη σας να με κάνει να νιώσω ότι αυτό είναι δικό μου λάθος, γιατί δεν είναι», δήλωσε η Σουίφτ στο δικαστήριο τον Αύγουστο του 2017.