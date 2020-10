Τώρα στα everest παραλαμβάνεις την παραγγελία σου χωρίς να βγεις από το αυτοκίνητο

Με τη νέα υπηρεσία “everest on the road” η διαδικασία της παραγγελίας από ένα κατάστημα everest γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να παραγγείλεις online και μόλις φτάσεις απ’ έξω να πατήσεις το κουμπί «ΕΦΤΑΣΑ». Σε 3 λεπτά ένας υπάλληλος του καταστήματος παραδίδει την παραγγελία σου στο παράθυρο του αυτοκινήτου σου!

Η καινοτόμα υπηρεσία “everest on the road”* παρέχεται μέσω του πρόσφατα ανασχεδιασμένου site για online παραγγελία everest.gr και του app των everest, ενώ προστίθεται σε μια σειρά προσωποποιημένων υπηρεσιών που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η αλυσίδα, όπως το delivery χωρίς επαφή και η γρήγορη παραλαβή από το κατάστημα (skip the line). Αποτελεί, δε, άλλη μια καινοτομία των everest που αναβαθμίζει την καταναλωτική εμπειρία, σε συνέχεια του λανσαρίσματος του ιδιαίτερα επιτυχημένου «Bite Club», του πρώτου πλήρως ψηφιοποιημένου και απόλυτα προσωποποιημένου προγράμματος πιστότητας και επιβράβευσης πελατών στην αγορά καφέ & snacking, το οποίο σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας μετρά ήδη περισσότερα από 65.000 μέλη.

Τα everest επενδύουν συστηματικά στην ένταξη νέων τεχνολογιών σε διάφορα στάδια του καταναλωτικού ταξιδιού, με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας και τη διασφάλιση της ταχύτερης και όσο το δυνατόν ανέπαφης συναλλαγής του πελάτη με το κατάστημα.

Με αυτό τον τρόπο η αλυσίδα βελτιώνει διαρκώς την καθημερινή επαφή με τους πελάτες της, προσδίδοντας παράλληλα προστιθέμενη αξία σε κάθε αγορά.

Ειδικά μέχρι τις 23/10 και προκειμένου να δοκιμάσουν όλοι τη νέα υπηρεσία, τα everest προσφέρουν δωρεάν τον καφέ στην πρώτη on the road παραγγελία.

*Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένα καταστήματα ενώ προσφέρεται μόνο για παραγγελίες που έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.