Παρουσιάστηκε στο ΓΕΑ ο πιθανός αντικαταστάτης των Καναντέρ

To αμφίβιο αεροσκάφος US-2, στην έκδοση αεροπυρόσβεσης (US-2i), της ιαπωνικής εταιρείας «ShinMaywa Industries Ltd» παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ειδικής συνάντησης στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας Norihisa Fujimoto (General Manager, Business R&D Office), Masayuki Tanaka (Manager, Defence Programs Section), Shin Watanabe (Senior Staff Engineer, Amphibious Aircraft Section), Atsushi Saito (Engineering Department), Christos Makiyama (Technical Advisor), Αθανάσιος Πότσης (Technical Advisor) και Yukiko Fujisawa (First Secretary/Economic Section - Embassy of Japan in Greece), καθώς και αρμόδιοι αρμόδιοι επιτελείς της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Περαιτέρω, στη συνάντηση παρασχέθηκαν διευκρινίσεις επί του ισχύοντος πλαισίου πιστοποίησης αξιοπλοϊμότητας στρατιωτικών αεροσκαφών στη χώρα μας, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Επίσης, οι εκπρόσωποι της εταιρείας και της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα είχαν συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, αντιναύαρχο ε.α. Κυριάκο Κυριακίδη κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας, όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΔΑΕΕ.

Τέλος, οι εκπρόσωποι της εταιρείας «SERAPHIM OPTRONICS», Yaron Isovich και Nimni Ronen, πραγματοποίησαν παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ με θέμα «Μέσα Ηλεκτρονικής Επιτήρησης», σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.