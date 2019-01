Σαν σήμερα

1189: Ο Φίλιππος Αύγουστος Β' της Γαλλίας και ο Ερρίκος Β' της Αγγλίας ξεκινούν τη συγκέντρωση των στρατευμάτων τους για την Γ' Σταυροφορία.

1525: Ιδρύεται στη Ζυρίχη το κίνημα των Ελβετών Αναβαπτιστών, όταν μία ομάδα πιστών βαπτίζει ο ένας τον άλλο σπάζοντας μία παράδοση χιλίων ετών ένωσης Κράτους-Εκκλησίας.

1789: Τυπώνεται στη Βοστόνη η πρώτη αμερικανική νουβέλα, με τίτλο «The Power of Sympathy: or the Triumph of Nature Founded in Truth».

1830: Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας πρωτόκολλο με το οποίο η Ελλάδα ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος.

1878: Ο ελληνικός στρατός εισβάλλει στη τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία υπό τις διαταγές του Αντιστράτηγου Σκαρλάτου Σούτσου.

1898: Η Ελλάδα τίθεται υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο.

1911: Διεξάγεται για πρώτη φορά στο Μόντε Κάρλο το ράλι αυτοκινήτων της ομώνυμης πόλης.

1919: Ξεκινά τις εργασίες της στο Δουβλίνο η Ιρλανδική Συντακτική Συνέλευση. Η Ιρλανδία ανακηρύσσεται ανεξάρτητη Δημοκρατία.

1924: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προαναγγέλλει δημοψήφισμα για το πολιτειακό.

1925: Το κοινοβούλιο της Αλβανίας ανακηρύσσει τη χώρα σε Δημοκρατία. Πρώτος πρόεδρος της είναι ο Αχμέτ Ζόγου.

1942: Ο αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χόπερ ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του Nighthawks.

1946: Το ΚΚΕ ζητά την αποχώρηση των Άγγλων από την Ελλάδα. Την ίδια μέρα, οι Σοβιετικοί καταγγέλλουν στον ΟΗΕ την παρατεταμένη παραμονή των αγγλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα.

1963: Πεθαίνει στις φυλακές Ιτζεδίν ο Γιώργης Ερυθριάδης, πρώην μέλος του ΠΓ και τότε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

1975: Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

1976: Πραγματοποιείται η πρώτη εμπορική πτήση με επιβάτες του υπερηχητικού αεροπλάνου Concorde.

1996: Στην Ελλάδα σχηματίζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σημίτη.

2010: Δημοσιεύεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για επανάληψη της Δίκης των 6, που έγινε το 1922 και οδήγησε έξι στρατιωτικούς και πολιτικούς στο εκτελεστικό απόσπασμα ως υπαίτιους για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Γεννήσεις

1867 - Λούντβιχ Τόμα, Γερμανός δραματουργός

1895 - Κριστόμπαλ Μπαλενσιάγκα, Ισπανός σχεδιαστής μόδας

1905 - Κριστιάν Ντιόρ, Γάλλος σχεδιαστής μόδας

1922 - Αριστοτέλης Σαβάλας (Telly Savalas) - Ελληνοαμερικανός ηθοποιός

1939 - Φαίδων Γεωργίτσης - Έλληνας ηθοποιός

1956 - Τζίνα Ντέιβις - Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι

1924 - Βλαντιμίρ Λένιν, Ρώσος πολιτικός, ηγέτης της Ρωσικής Επανάστασης

1950 - Τζορτζ Όργουελ, Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος

1984 - Γιάννης Σκαρίμπας, Έλληνας λογοτέχνης

2006 - Ιμπραήμ Ρουγκόβα, Αλβανός πολιτικός από το Κοσσυφοπέδιο