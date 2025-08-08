Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν για το Eurojackpot είναι οι: 7,16, 23, 41, 42 και τζόκερ οι 1 και 4.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Κάθε στήλη έχει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον 2 αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.