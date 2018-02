Επενδύστε στην ιστορία της εταιρίας σας για να την κάνετε να ξεχωρίσει

Μπορεί η ιστορία των ανθρώπων πίσω από μια επιχείρηση να αποτελέσει μια ισχυρή στρατηγική για να ξεχωρίσει; Πόση αγοραστική δύναμη έχει στα χέρια του κάποιος που έχει χιλιάδες ακολούθους στο instagram;

Γράφει η Ελεάνα Κηπουρού

Η Jessica Gioglio, συγγραφέας και Digital & Social Media Strategist μιλάει στο newsbeast.gr για τη δύναμη των μέσων κοινωνικών δικτύωσης με αφορμή τη συμμετοχή της στο Delphi Economic Forum.

- Τι είναι οι micro-influencers και πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε μια εκστρατεία μάρκετινγκ;

Οι micro-influencers δημιουργούν περιεχόμενο σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και συνήθως έχουν από 10 χιλιάδες έως και 100 χιλιάδες ακολούθους. Ασχολούνται είτε με ταξίδια, με τη μόδα, με τρόφιμα, με θέματα που αφορούν όσους έχουν παιδιά ή με την πόλη στην οποία ζουν.

Οι εταιρίες δουλεύουν με αυτά τα άτομα επιρροής επειδή δημιουργούν υψηλής ποιότητας, μοναδικό περιεχόμενο και αξιοποιούν την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους για να οικοδομήσουν και να καλλιεργήσουν άκρως αφοσιωμένες κοινότητες στα μέσα δικτύωσης. Το πάθος και η αξιοπιστία τους, τους καθιστά αξιόπιστους συμβούλους στην κοινότητά τους, δημιουργώντας μεγάλη δυνατότητα για τις εταιρίες να συνεργαστούν μαζί τους σε εκστρατείες μάρκετινγκ. Παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παρουσιάσεις νέων προϊόντων, κριτικές προϊόντων ή υπηρεσιών, ή εκστρατείες καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Το κλειδί είναι να θεωρήσεις ως επαγγελματική τη συνεργασία με έναν micro-influencer.

Πολύ συχνά, οι εταιρείες τον πιέζουν σε μια κατεύθυνση που δεν είναι αυθεντική για την προσωπικότητα, τον τόνο της φωνής και το ύφος του περιεχομένου που ο micro-influencer είναι γνωστός. Οι micro-influencers είναι οι ειδήμονες για το ακροατήριό τους. Το μοναδικό στυλ τους είναι μεταξύ άλλων, αυτό που τους βοήθησε να αναπτύξουν την κοινότητά τους σε αυτό που είναι σήμερα. Επιλέξτε να συνεργαστείτε με αυτούς που είναι ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας σας και ακούστε τα σχόλιά τους σχετικά με τα βασικά μηνύματα και το περιεχόμενο που αντηχεί περισσότερο στην κοινότητά τους, ώστε να αποδώσουν τη μέγιστη αξία στην επιχείρησή σας.

- Πόσο διαδραστικά μπορούν να γίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι πολύ διαδραστικά. Σκεφτείτε τα ως αμφίδρομο διάλογο. Οι εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στα tweets ή τα μηνύματα των πελατών, δεν έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν μια θετική εμπειρία στους πελάτες μέσω των κοινωνικών μέσων.

Η ομορφιά των μέσων κοινωνικών δικτύωσης είναι ότι ο καθένας έχει φωνή και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πλατφόρμες για να εκφράσει τις απόψεις του σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η πληροφορία αποτελεί μια ισχυρή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο και επιχειρηματικές γνώσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες. Παράλληλα, είναι μια σημαντική ευκαιρία να δείξετε στους πελάτες ότι τους ακούτε. Έχοντας μια στρατηγική και πόρους για να ανταποκριθείτε έγκαιρα στους πελάτες, είτε πρόκειται για ένα θετικό μήνυμα είτε για μια έρευνα εξυπηρέτησης πελατών, διαφοροποιεί την επιχείρησή σας από τις υπόλοιπες στο χώρο. Αν γίνει αποτελεσματικά, μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στους πελάτες, οι οποίοι θα συστήσουν την εταιρία σας σε άλλους.

- Ποιο είναι το επόμενο βήμα στην εποχή των μέσων κοινωνικών δικτύωσης;

Καθώς οι εταιρίες αναζητούν το μέλλον των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, η εμπειρία του πελάτη κυριαρχεί. Η πρόκληση και η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις είναι ότι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένα σε πολλά διαφορετικά κανάλια.

Είναι δύσκολο να διαχειριστείτε τόσα πολλά μέσα, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία επειδή καθένα, είτε πρόκειται για το Facebook, το Snapchat, το Instagram, το Pinterest και άλλα, δημιουργήθηκε και είναι επιτυχημένο για κάποιο λόγο. Κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει διαφορετική αξία και εμπειρία στους πελάτες. Η ευκαιρία για τις εταιρίες είναι να κατανοήσουν τι αποτελεί καλή εμπειρία για τους πελάτες τους σε ένα συγκεκριμένο μέσο και να ασχοληθούν με την κατανόηση των ανθρώπων, των διαδικασιών και της τεχνολογίας που απαιτείται για την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης.

- Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρα από τη δουλειά σας;

Χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπική μου ζωή. Αγαπώ τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά μέσα έχουν τη δύναμη να μας συνδέουν, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε.

Μετακόμισα στο Λονδίνο από τη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από τρία χρόνια και με βοηθούν να μένω σε επαφή με τους φίλους, την οικογένεια και τους συνεργάτες μου. Η δραστηριότητά μου με τα μέσα επίσης με βοηθά να μένω ενημερωμένη για τις βέλτιστες πρακτικές και τα νέα χαρακτηριστικά κάθε πλατφόρμας.

Μου επιτρέπουν επίσης να μοιραστώ τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, είτε πρόκειται για κάτι νέο που έχω γράψει για το blog μου, The SavvyBostonian. Επίσης με βοηθούν να ανακαλύψω νέα πράγματα, είτε πρόκειται για νόστιμες νέες συνταγές, είτε για συμβουλές για ένα επερχόμενο ταξίδι. Επίσης παρακολουθώ τακτικά τους φωτογράφους που με εμπνέουν.

- Πώς μπορεί κάποιος να μεγαλώσει την επιχείρησή του χρησιμοποιώντας οπτική αφήγηση; Μπορεί η ανθρώπινη ιστορία πίσω από μια επιχείρηση να τη διαφοροποιήσει σε σχέση με τις υπόλοιπες;

Σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο περιεχόμενο σε περισσότερα κανάλια από ποτέ άλλοτε, η οπτική αφήγηση έχει αναδειχθεί ως μια ισχυρή στρατηγική για τις επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν και να προβάλλουν τι τους καθιστά μοναδικές. Κάθε εταιρία, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι, έχει μια ιστορία να πει. Μια ιστορία για το πώς ιδρύθηκε, μια ιστορία για την εξέλιξή της, μια ιστορία για τις εφευρέσεις της, μια ιστορία για τους υπαλλήλους της και τις μεμονωμένες ιστορίες τους.

Αλλά η μεγαλύτερη ιστορία είναι εκείνη που εξιστορεί τον σκοπό της, το λόγο της ύπαρξής της. Συνδέεται με το πάθος με το οποίο ξεκίνησαν όλα, το πάθος που οδήγησε τους ιδρυτές της εταιρίας και πυροδότησε το δικό τους ταξίδι. Η ιστορία αποτελεί μια ισχυρή στρατηγική. Έρευνες από το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ δείχνουν ότι οι ιστορίες είναι 22 φορές πιο αξιομνημόνευτες από τα γεγονότα ή τα στοιχεία. Κι αυτό γιατί μας επιτρέπουν να κατανοούμε καλύτερα τον αφηγητή, και να βλέπουμε τον άνθρωπο πίσω από την εταιρία.

Όταν συνδυάζονται οπτικά, οι ιστορίες αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις οπτικές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά από το κείμενο - 60.000 φορές πιο γρήγορα. Επιπλέον, το 90% των πληροφοριών που μεταδίδονται στον εγκέφαλό μας είναι οπτικές. Με δεδομένες αυτές τις πληροφορίες, είναι εύκολο να δούμε πώς όλα τα στοιχεία σε όλο το ψηφιακό και κοινωνικό φάσμα των μέσων, από τις ιστοσελίδες μέχρι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχουν γίνει ολοένα και πιο οπτικά.

Ακόμη και τα κοινωνικά δίκτυα σκέφτονται οπτικά πρώτα, δίνοντας προτεραιότητα σε εικόνες, βίντεο, GIF και πολλά άλλα. Γιατί; Αυτό απαιτεί η κοινότητα των χρηστών τους. Μόνο στο Snapchat, οι χρήστες στέλνουν 3 δισεκατομμύρια στιγμιότυπα καθημερινά, ενώ οι χρήστες του Facebook παρακολουθούν καθημερινά πάνω από 100 εκατομμύρια ώρες βίντεο στην πλατφόρμα. Για να δημιουργήσετε μια σχετική στρατηγική οπτικής αφήγησης, πρέπει να καταλάβετε τους πελάτες σας. Μόλις το καταφέρετε, προσέξτε ιδιαίτερα το περιεχόμενο, τόσο στα κανάλια όσο και στα οπτικά μέσα που χρησιμοποιείτε.

Το πλαίσιο των μέσων στο οποίο μοιράζεστε το περιεχόμενό σας είναι σημαντικό. Οι χρήστες του Pinterest είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες και αγαπούν τις όμορφες εικόνες που περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, ενώ το Instagram έχει να κάνει με εικόνες υψηλής ποιότητας, βίντεο και περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο και το YouTube προσφέρει μια ισχυρή ευκαιρία να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει μέσω των βίντεο.

Επιπλέον, το πλαίσιο μιας κατάστασης δεν είναι λιγότερο σημαντικό, με τι ασχολούνται τώρα οι άνθρωποι και πώς μπορώ να συνδεθώ σε συνομιλίες σχετικές με την επιχείρησή μου; Η μαγεία βρίσκεται στο συνδυασμό. Αυτό που πάντα προτείνω είναι το επιχειρηματικό σχέδιο της στρατηγικής οπτικής αφήγησης μα κινείται γύρω από αυτό που ήδη γνωρίζουν και αναμένουν από την επιχείρησή τους. Ταυτόχρονα όμως να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν.

- Πιστεύετε ότι οι ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να επενδύσουν στο influencer marketing;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και τι επηρεάζει τους πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Το influencer marketing αυξάνεται με απίστευτα γρήγορο ρυθμό, επειδή οι επιχειρήσεις βλέπουν την επιτυχία με αυτή τη στρατηγική. Είτε είστε B2B (Business to Business) είτε B2C (Business to Consumer), οι καταναλωτές έχουν περισσότερες πληροφορίες και πόρους στα χέρια τους για να ερευνήσουν την εταιρία σας και να αποφασίσουν εάν το προϊόν ή η υπηρεσία σας είναι η σωστή για αυτούς. Το influencer marketing γίνεται μια στρατηγική επένδυση όταν οι πελάτες - στόχος ακολουθούν ενεργά τους influencers - είτε είναι μεγάλοι είτε μικροί - για να ανακαλύψουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

- Πώς αποφασίσατε να συμμετέχετε στα Digital Disruption Sessions;

Η πρόταση ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα καθώς οι συνεδρίες καλύπτουν ένα θέμα - την άνοδο των ατόμων επιρροής (influencers) που είναι κάτι καινούριο για το ελληνικό περιβάλλον με τη νέα του οπτική, τους micro-influencers. Είναι πραγματικά τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία της Valuecom και ανυπομονώ να σας συναντήσω όλους στις 3 Μαρτίου.

Delphi Economic Forum

Στις 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τα Digital Disruption Sessions, μια πρωτοβουλία ανοικτών συζητήσεων για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ και την κοινωνία, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum από τη VALUECOM, και υποδέχεται σημαντικούς εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε επαφή με τους guru της ψηφιακής εποχής.

Τα Digital Disruption Sessions περιλαμβάνουν 3 θεματικές ενότητες, στις οποίες πρωταγωνιστούν διεθνείς ομιλητές που πλαισιώνονται από πάνελ Ελλήνων ομιλητών. Στην ενότητα «New media: The rise of the micro-influencer & experience building», ηγείται η Jessica Gioglio.

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: digitaldisruptionsessions.gr. Περισσότερες πληροφορίες για το Digital Disruption Sessions, όπως και το πλήρες πρόγραμμα, θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: digitaldisruptionsessions.gr.