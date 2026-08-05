Εικόνες ντροπής καταγράφονται στην παραλία Ημερολιά της Κέρκυρας, μία από τις γνωστές παραλίες του Ιονίου, καθώς στον βυθό έχουν πεταχτεί ξαπλώστρες και άλλα βαριά αντικείμενα.

Το θέαμα προκαλεί αγανάκτηση, καθώς μια περιοχή που αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες εμφανίζεται επιβαρυμένη με ογκώδη αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν καμία θέση στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις εικόνες, στον βυθό της παραλίας έχουν εντοπιστεί ξαπλώστρες, αλλά και άλλα βαριά αντικείμενα, τα οποία φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί μέσα στο νερό.

Η εικόνα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και για τους ελέγχους σε μια παραλία με ιδιαίτερη τουριστική αξία.

Η παρουσία τέτοιων αντικειμένων στον βυθό δεν αποτελεί μόνο αισθητική υποβάθμιση. Μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για λουόμενους, δύτες και θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν πρόκειται για μεταλλικές ή βαριές κατασκευές.