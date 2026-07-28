Η Τουρκία επανήλθε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στο Αιγαίο με νέο σκηνικό προκλητικότητας, αναπτύσσοντας τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά UAV πραγματοποίησαν πτήσεις στο βόρειο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, αλλά και σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τέσσερις παραβάσεις και δύο παραβιάσεις

Τα τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέγραψαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις και δύο παραβιάσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ.

Οι κινήσεις των τουρκικών UAV παρακολουθήθηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες αναγνώρισης και αναχαίτισης.

Όπως αναφέρεται, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Στο ίδιο μοτίβο έντασης

Η νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV στο Αιγαίο εντάσσεται στο γνώριμο πλαίσιο των τουρκικών κινήσεων που προκαλούν ελληνική επιφυλακή, ιδιαίτερα όταν καταγράφονται παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα στο Αιγαίο, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες κάθε φορά που τουρκικά αεροσκάφη ή UAV εισέρχονται στο FIR Αθηνών χωρίς την απαιτούμενη συμμόρφωση με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.