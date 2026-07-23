Ένα απίστευτο περιστατικό έζησε κάτοικος του Ηρακλείου, ο οποίος επισκέφθηκε ωτορινολαρυγγολόγο εξαιτίας επίμονων ενοχλήσεων και περίεργων ήχων που άκουγε μέσα στο αυτί του.

Ο άνδρας δεν αισθανόταν πόνο, ωστόσο οι ανεξήγητοι ήχοι και η αίσθηση ότι κάτι κινούνταν στο εσωτερικό του αυτιού του προκάλεσαν ανησυχία. Έτσι, αποφάσισε να απευθυνθεί σε γιατρό, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, κατά τον αρχικό έλεγχο δεν εντοπίστηκε κάτι ασυνήθιστο. Ο γιατρός, όμως, συνέχισε προσεκτικά την εξέταση και τελικά ανακάλυψε μέσα στον ακουστικό πόρο μία πολύ μικρή κάμπια, μήκους μόλις λίγων χιλιοστών.

Το έντομο αφαιρέθηκε με επιτυχία, βάζοντας τέλος στις ενοχλήσεις και στους ανεξήγητους ήχους που ταλαιπωρούσαν τον Ηρακλειώτη.

Το περιστατικό, αν και ιδιαίτερα σπάνιο, προκάλεσε έκπληξη τόσο στον ίδιο όσο και σε όσους πληροφορήθηκαν τι κρυβόταν πίσω από την ασυνήθιστη ενόχλησή του.