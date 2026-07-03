Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων που εξετάστηκαν στα ειδικά και μουσικά μαθήματα.

Οι βαθμολογίες θα είναι διαθέσιμες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, ώστε να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους.

Οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν και στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες θα εμφανίζονται αποκλειστικά οι κωδικοί των υποψηφίων και οι βαθμολογίες τους, χωρίς ονομαστικά στοιχεία.

Θυμίζεται ότι όσοι είχαν δηλώσει τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στη σχετική πλατφόρμα του υπουργείου θα ενημερωθούν και μέσω SMS, λαμβάνοντας άμεσα τις βαθμολογίες τους μόλις ολοκληρωθεί η ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Επόμενος «σταθμός» το μηχανογραφικό

Οι υποψήφιοι, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, στρέφουν την προσοχή τους στη συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Οι επιλογές που θα δηλωθούν, σε συνδυασμό με τις βαθμολογικές επιδόσεις, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το τελευταίο στάδιο θα είναι η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής, μέσω των οποίων θα γίνει γνωστό σε ποια τμήματα θα εισαχθούν οι υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν προσεκτικά τις βαθμολογίες τους, να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας και να παρακολουθούν τις ημερομηνίες που αφορούν την υποβολή του μηχανογραφικού, ώστε να ολοκληρώσουν χωρίς λάθη όλα τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.