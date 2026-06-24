Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25 στην Κάρπαθο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,9 χιλιόμετρα.

O δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενος επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, ότι το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας. Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.