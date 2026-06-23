Αυξημένη είναι από το πρωί της Τρίτης 23/6 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην οποία σημειώνεται μποτιλιάρισμα 1,5 χλμ., στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

Την ίδια στιγμή σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν προς Ελευσίνα 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5'-10' στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 23, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.