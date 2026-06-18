Πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών καυσίμων σχεδίασε και κατασκεύασε η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής ASAT (Aristotle Space and Aeronautics Team), του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Οι δοκιμές του πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 2026 μέχρι σήμερα, σε κλειστό, ελεγχόμενο πεδίο της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το πιο απαιτητικό κομμάτι των δοκιμών περιλάμβανε μια σειρά από αλλεπάλληλους κύκλους έναυσης και καύσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώθηκε η αρτιότητα και η δυναμική αυτού του άκρως καινοτόμου εγχειρήματος, το οποίο -σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΠΘ- αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κινητήρας παρέμεινε σταθερός στο έδαφος, επιτρέποντας στα μέλη της ομάδας να συλλέξουν δεδομένα πίεσης και θερμοκρασίας, καταγράφοντας παράλληλα την παραγόμενη ώση του κινητήρα, αλλά και να ελέγξουν με ακρίβεια τις ροές των προωθητικών ρευστών υπό πραγματικές συνθήκες. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ανέλαβε ο κεντρικός υπολογιστής του συστήματος, το MOP (Main Operations Platform). Πρόκειται για μια 100% in-house ηλεκτρονική πλακέτα υψηλών προδιαγραφών, η οποία βασίζεται σε προηγμένη αρχιτεκτονική Xilinx FPGA SoC.

Η χρηματοδότηση του σχετικού έργου προήλθε σε ποσοστό 70% από χορηγίες εταιρειών, καθώς επίσης και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΘ, η επιτυχής ολοκλήρωση της στατικής δοκιμής και η απόλυτα ασφαλής λειτουργία του συστήματος ανοίγουν πλέον διάπλατα τον δρόμο για το επόμενο μεγάλο ορόσημο της ASAT: την πρώτη πτήση του νέου, ισχυρότερου πυραύλου, με απόγειο που ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα και ταχύτητα 1.5 Mach.