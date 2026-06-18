Με έμπνευση από ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστημα, ο Αρκάς επέστρεψε με ένα ακόμη σατιρικό σκίτσο, συνδέοντας την επικαιρότητα με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Στην ανάρτησή του, ο γνωστός σκιτσογράφος απεικονίζει έναν λαγοκέφαλο, κάνοντας αναφορά στη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για την παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, αξιοποιεί το όνομα του ψαριού για ένα ακόμη λογοπαίγνιο, γράφοντας:

«Καλημέρα. Δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι».

Με το γνωστό αιχμηρό ύφος του, ο Αρκάς συνδέει την επικαιρότητα με τη σάτιρα, μετατρέποντας σε αφορμή για χιούμορ την αυξανόμενη συζήτηση γύρω από τους λαγοκέφαλους, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων εβδομάδων εξαιτίας της εξάπλωσής τους στις ελληνικές θάλασσες και των επιπτώσεων που προκαλούν στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλιεία.

Το νέο σκίτσο αναρτήθηκε στη σελίδα «ARKAS – The Original Page» και, όπως συμβαίνει συχνά με τις «καλημέρες» του δημιουργού, σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, προκαλώντας χαμόγελα στους διαδικτυακούς του φίλους.