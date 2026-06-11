Με ανάρτησή του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, τοποθετείται σχετικά με δημοσιεύματα που συνδέουν την παραίτησή του με τις αποκαλύψεις για το διερευνώμενο σκάνδαλο της Πολεοδομίας.

Ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση, απορρίπτοντας τον συσχετισμό της παραίτησής του με όσα ερευνώνται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η παραίτησή του ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης, καθώς κατείχε επί επτά χρόνια τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού. Όπως σημειώνει, η παραίτηση δεν συνδέθηκε ούτε του ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης.

Ο Γιώργος Διδασκάλου επισημαίνει ακόμη ότι η παραίτησή του τέθηκε αυτονόητα στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία τον είχε διορίσει στη συγκεκριμένη θέση και τον είχε διατηρήσει σε αυτήν, αξιολογώντας το έργο του σε κάθε μεταγενέστερη κρίση.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων στα οποία προήδρευε λόγω της ιδιότητάς του επί επτά έτη.

Σε ό,τι αφορά το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν είναι υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό. Όπως αναφέρει, το συγκεκριμένο μέλος προτάθηκε στο υπουργείο από τον αρμόδιο φορέα ως εκπρόσωπός του.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού τονίζει επίσης ότι όσοι επιχειρούν να τον εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε παράνομη δραστηριότητα «προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά» του.

Όπως σημειώνει, με αυτές τις αρχές και αξίες εργάστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας, όπως αναφέρει, τον καλύτερο εαυτό του.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Διδασκάλου υποστηρίζει ότι η καλύτερη απάντηση σε όσους τον συνδέουν με την υπόθεση έρχεται από τους εργαζόμενους και τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων του υπουργείου Πολιτισμού, με τους οποίους, όπως λέει, είχε την τιμή να συνεργαστεί για την επίτευξη ενός σημαντικού έργου.

Ο ίδιος αναφέρει ότι το έργο αυτό αναγνωρίστηκε από όλους και ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε πάντα το δημόσιο συμφέρον και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.