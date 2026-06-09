Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την
εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 από τις 17:00 έως και
τις 22:00, θα ισχύει (πλησίον της παράκαμψης του Βοιωτικού Κηφισού ~105ο χλμ.), εκτροπή
κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Θήβας έως και τον Α/Κ Ακραιφνίου, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Λαμία.
Οι οδηγοί με κατεύθυνση τη Λαμία, θα οδηγούνται μέσω κατάλληλης σήμανσης, ενώ οι κλάδοι
εισόδου του Α/Κ Στρατοπέδου (Βαγιών) και του Α/Κ Θήβας (προς Λαμία), θα είναι κλειστοί.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί
νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των
οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη
ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι
τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.