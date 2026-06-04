Η Lipton διευρύνει την εμπειρία της δροσερής απόλαυσης με το νέο «Ice Tea in a tea bag», ένα cold-brew ρόφημα σε φακελάκι τσαγιού με σχήμα πυραμίδας, σχεδιασμένο για να προσφέρει την ένταση και το γευστικό προφίλ του αγαπημένου Lipton Ice Tea.

Το νέο Lipton Ice Tea in a tea bag δημιουργήθηκε για όσους αναζητούν μια πιο ανάλαφρη και πρακτική επιλογή δροσιστικού ροφήματος στην καθημερινότητά τους.

Φτιαγμένο με 100% φυσικά συστατικά και πραγματικό τσάι, προσφέρει πλούσια γεύση, διατηρώντας τη σύνθεσή του απλή: χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες.

Ετοιμάζεται εύκολα οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεσαι. Απλώς ρίχνεις την πυραμίδα Lipton σε κρύο νερό και την αφήνεις να εκχυλίζεται, δημιουργώντας ένα φρέσκο και δροσερό ice tea.

Τα φακελάκια πυραμίδας, χωρίς κορδονάκι ή ταμπελάκι, είναι ιδανικά για μπουκάλια νερού των 500 ml, χωρίς να χρειάζεται να τα αφαιρέσεις από το μπουκάλι, όσο απολαμβάνεις το αγαπημένο σου Lipton Ice Tea.

Θα τα βρεις σε 3 απολαυστικές γεύσεις: Black Tea Peach, Green Tea Citrus Mint & Hibiscus – Raspberry.