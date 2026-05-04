Ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000.

Από το σύνολο των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές (vouchers), με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι, κατά το προηγούμενο έτος, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αυξημένη συμμετοχή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και, ταυτόχρονα, ενισχύει τη δέσμευση της Υπηρεσίας για συνεχή αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων δράσεων.

Επίσης, η ΔΥΠΑ τονίζει -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.