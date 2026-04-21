Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, (21-22 Απριλίου) στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος: Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36, Μικράς Ασίας στις 19:39, Λαμπράκη στις 19:42, Ευαγγελίστρια στις 19:46, Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και Δημαρχείο στις 19:50.
- Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας: Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05, Αγία Τριάδα στις 20:07, Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09, 34ου Συντάγματος στις 20:11, Ανδρούτσου στις 20:12 και Σκυλίτση στις 20:14.