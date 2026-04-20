Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (18 Απριλίου) η πορεία αλληλεγγύης στις γειτονιές της Αθήνας για την υπεράσπιση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τη στήριξη του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή.

Η κινητοποίηση διέσχισε τους δρόμους του Πολυγώνου, του Γκύζη και των Αμπελοκήπων, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της διατήρησης της κοινότητας. Η πορεία κατέληξε στο συγκρότημα των Προσφυγικών επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου άναψαν καπνογόνα.

Σε οριακή κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής

Η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή είναι πλέον έκδηλη, καθώς σήμερα διανύει την 75η ημέρα απεργίας πείνας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές της κινητοποίησης, ο απεργός πείνας διεκδικεί τη δικαίωση των αιτημάτων της κοινότητας, δηλώνοντας έτοιμος να φτάσει μέχρι το τέλος για την υπεράσπιση της ζωής και της κοινωνικής πρότασης που έχει οικοδομηθεί στα Προσφυγικά τα τελευταία 16 χρόνια.

Όπως επισημαίνει η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.), η κατάσταση είναι οριακή. Οι γιατροί που παρακολουθούν τον απεργό προειδοποιούν ότι κάθε μέρα που περνάει ενδέχεται να επιφέρει μη αναστρέψιμες βλάβες στον οργανισμό του, ενώ ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι άμεσος.

Τα αιτήματα και η θέση της κοινότητας

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κινητοποίηση στρέφεται ενάντια στα σχέδια ανάπλασης της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία χαρακτηρίζουν ως μια προσπάθεια «ξεριζωμού» των 400 κατοίκων και εμπορευματοποίησης της γειτονιάς.

Η ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ. τονίζει ότι στα Προσφυγικά λειτουργούν σήμερα 22 δομές κοινής ωφέλειας, οι οποίες καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως στέγαση και τροφή για ευάλωτες ομάδες, φιλοξενία συνοδών και καρκινοπαθών από το γειτονικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», φροντίδα και ενδυνάμωση κακοποιημένων γυναικών.

Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι έχουν καταθέσει εμπεριστατωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση των πολυκατοικιών με δική τους αυτοχρηματοδότηση, σεβόμενοι την ιστορικότητα του μνημείου. Τα κύρια αιτήματα της απεργίας πείνας, όπως τα θέτει η Συνέλευση, είναι: