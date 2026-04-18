Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον Ανακριτή Αιγίου, το μεσημέρι του Σαββάτου 18/04/2026, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά.

Ο ξυλοδαρμός έγινε ως αντίποινα για τον τραυματισμό δύο νεαρών 19 και 20 ετών σε κλαμπ από πολυμελή ομάδα κουκουλοφόρων ομοφύλων του, με σιδερολοστούς και ρόπαλα.

Ο συλληφθείς για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και ληστεία μαζί με συνολικά πέντε άτομα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 14/04/2026, έξω από καφετέρια, επί της οδού Κορίνθου, επιτέθηκαν στο θύμα χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. «Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο» ανέφερε στο Patrapress.gr καλά πληροφορημένη πηγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Στη συνέχεια δια της βίας τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και αφού τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στη Φτέρη, τον ξυλοκόπησαν στο κεφάλι και στο σώμα και του αφαίρεσαν, το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ. Ακολούθως τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο Αιγίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ο δράστης προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ σε κατ’ οίκον έρευνες μεταξύ άλλων βρέθηκε ένα καλάσνικοφ.