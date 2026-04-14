Μια σημαντική συνεργασία που θωρακίζει την ασφάλεια των παιδιών και ενισχύει τον θεσμό «Νταντάδες της Γειτονιάς» ξεκινά επίσημα. Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την εξειδικευμένη κατάρτιση των επιμελητών.

Δωρεάν εκπαίδευση για την ασφάλεια βρεφών και νηπίων

Στην καρδιά της συμφωνίας βρίσκεται η δωρεάν παροχή εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες για όλους τους υποψήφιους επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων, βασισμένες στην πολυετή εμπειρία και την επιστημονική εγκυρότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τι σημαίνει αυτό για τους γονείς

Η πρωτοβουλία αυτή δεν προσθέτει απλώς ένα ακόμα τυπικό προσόν στο βιογραφικό των επιμελητών, αλλά αλλάζει τα δεδομένα για την ελληνική οικογένεια:

Εγγύηση Ασφάλειας: Οι γονείς μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται για τη φύλαξη των παιδιών τους είναι πλήρως καταρτισμένοι να διαχειριστούν έκτακτες καταστάσεις.

Αναβάθμιση Υπηρεσιών: Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» αποκτά ένα ισχυρό ποιοτικό πλεονέκτημα, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα φροντίδας.

Στήριξη στην Καθημερινότητα: Διευκολύνεται η ένταξη των γονέων στην εργασία, γνωρίζοντας ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ασφαλή χέρια.

Έλενα Ράπτη: «Στηρίζουμε έμπρακτα την οικογένεια»

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική του Υπουργείου για την κοινωνική συνοχή. Αξιοποιώντας το πανελλαδικό δίκτυο του Ερυθρού Σταυρού, η εκπαίδευση θα είναι προσβάσιμη σε υποψήφιους επιμελητές σε κάθε γωνιά της χώρας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους νέους κοινωνικούς θεσμούς.

Στο πλαίσιο της υπογραφής, η Έλενα Ράπτη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για την πορεία του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας, με στόχο την υλοποίηση δράσεων με κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.



Σε δήλωσή της, η Έλενα Ράπτη ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας που παρέχονται στις οικογένειες. Με το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” στηρίζουμε έμπρακτα τους γονείς και ιδιαίτερα τις νέες μητέρες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνδυάσουν την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο».