Μια ακόμα δύσκολη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, η δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (13/04) νοτίως της Κρήτης.

Πρόκειται για λέμβο με περίπου 60 αλλοδαπούς, η οποία εντοπίστηκε σε δυσχερή θέση 32 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της δύναμης Frontex και ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με τον άνεμο να πνέει στην περιοχή 4-5 μποφόρ.