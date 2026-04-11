Τη δική του δύσκολη μάχη δίνει ο 17χρονος Μάνος από τα Χανιά, ο οποίος χρειάζεται τη στήριξή μας.

Τον Νοέμβριο του 2025 διαγνώστηκε με υψηλού βαθμού οστεοβλαστικό οστεοσάρκωμα, μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου με επιθετικό χαρακτήρα και πολλαπλές μεταστάσεις σε πνεύμονες και οστά. Έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπείες στην Ελλάδα και τώρα χρειάζεται ειδική θεραπεία στο MD Anderson στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Το κόστος της θεραπείας είναι ιδιαίτερα υψηλό και μόνο με τη βοήθεια όλων μας μπορεί να καλυφθεί.

Για τον λόγο αυτό ανοίχτηκε ο ακόλουθος ερανικός τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε και την πιο μικρή βοήθεια, για να βοηθήσετε:

Τράπεζα: Πειραιώς

IBAN: GR80 0172 7580 0057 5811 8006 192

Δικαιούχος: ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μπορείτε να δείτε εδώ την απόφαση για τη δημιουργία ερανικού λογαριασμού που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε αυτή τη στιγμή, καμία βοήθεια δεν είναι μικρή. Με μια απλή κίνηση, μπορούμε όλοι να συμβάλουμε και να δώσουμε ελπίδα.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Στα μέσα κοινωνική δικτύωσης έχει δημιουργηθεί η σελίδα «Μαζί για τον Μάνο από την Κρήτη» που περιγράφουν με λόγια συγκινητικά τον δύσκολο αγώνα που δίνει η οικογένεια του Μάνου και πόσο ο ίδιος ο 17χρονος στέκεται «πολεμιστής».