Με εορταστικό ωράριο λειτουργεί η αγορά ενόψει Πάσχα, με τους καταναλωτές να έχουν περιορισμένο χρόνο για τις τελευταίες αγορές πριν το κλείσιμο των καταστημάτων.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, καθώς έως το μεσημέρι παραμένουν κλειστά λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της Αποκαθήλωσης.

Τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά λίγο περισσότερο, έως τις 20:00.

Το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ από τις 08:00 έως τις 20:00, δίνοντας τη δυνατότητα για τις τελευταίες αγορές της τελευταίας στιγμής.

Την ίδια ώρα, τα κρεοπωλεία κινούνται στους ίδιους ρυθμούς, με αυξημένη κίνηση, προκειμένου να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση για το πασχαλινό τραπέζι.

Οι καταναλωτές καλούνται να ολοκληρώσουν τις αγορές τους έως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς στη συνέχεια η αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω των αργιών του Πάσχα.

Η κίνηση είναι ήδη αυξημένη, ιδιαίτερα σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με τα καταστήματα να προσαρμόζουν το ωράριό τους για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου 2026, όταν τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο εαρινό ωράριο λειτουργίας.

Τι ισχύει για τράπεζες και Δημόσιο

Υπενθυμίζεται ότι τη Μεγάλη Παρασκευή ισχύει τροποποιημένο ωράριο και για τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα εξυπηρετούν το κοινό για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα κλείσουν νωρίτερα.