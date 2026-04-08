Τραγική ήταν η κατάληξη που είχε φωτιά η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 80χρονη γυναίκα.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την πυρκαγιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του σπιτιού.

Η 80χρονη δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς υπέστη εκτεταμένη εισπνοή καπνού και εγκαύματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο να μην μπορέσει να διαφύγει εγκαίρως από το διαμέρισμα.

Η Πυροσβεστική διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.