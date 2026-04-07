Φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να επικρατήσει τις ημέρες του Πάσχα, με κύριο χαρακτηριστικό την αστάθεια και τις βροχές, ιδιαίτερα το Μεγάλο Σάββατο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, επηρεάζοντας τόσο την Ανάσταση όσο και τα πασχαλινά σχέδια.

Τι λέει ο Γιάννης Καλλιάνος για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, η αστάθεια θα ξεκινήσει ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα:

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με ανέμους έως 5-6 μποφόρ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή , τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος.

Στη Δυτική Ελλάδα, όπως επισημαίνεται, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή.

Καιρός Μεγάλο Σάββατο: Βροχές σε όλη τη χώρα

Το σκηνικό αλλάζει σημαντικά το Μεγάλο Σάββατο, όπου αναμένεται η πιο έντονη επιδείνωση.

Βροχές προβλέπονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Πάτρα

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ δεν αποκλείονται και καταιγίδες.

Όσον αφορά στην Ανάσταση, σύμφωνα με τον Καλλιάνο, βροχές αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες, ωστόσο η αστάθεια θα επηρεάσει και άλλες περιοχές, γι’ αυτό η ομπρέλα θεωρείται απαραίτητη.

Η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ

Από την πλευρά του, ο έμπειρος μετεωρολόγος Νίκος Καντερές επιβεβαιώνει την επιδείνωση του καιρού, τονίζοντας ότι το Μεγάλο Σάββατο θα σημειωθεί η πιο ισχυρή μεταβολή.

Όπως εξηγεί, ένα σύστημα κακοκαιρίας που προέρχεται από τη βορειοδυτική Ευρώπη μέσω της βόρειας Ιταλίας θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας, εκτεταμένες βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Μάλιστα, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει έως και 5-7 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι η Ανάσταση θα γίνει σε πιο… χειμωνιάτικες συνθήκες.

Κυριακή του Πάσχα: Βελτίωση με ψύχρα

Τα καλά νέα έρχονται την Κυριακή του Πάσχα, καθώς ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση από το μεσημέρι και μετά.