Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στην Αρτέμιδα.

Η οδηγός με πορεία προς Αρτέμιδα, για άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος, Παναγιώτης Λάμπρου, ευτυχώς η οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο του τροχαίου, σύμφωνα με το irafina, έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, η ΕΟΜΑΚ, το εθελοντικό όχημα «Βραυρώνα 1», καθώς και η Τροχαία, που ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.