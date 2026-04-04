Τροχαίο προκλήθηκε από κοπάδι αγριογούρουνων στην περιοχή της Αταλάντης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξημερώνοντας Σάββατο (4/4/26), στο δρόμο για Σκάλα Αταλάντης.

Σύμφωνα με τον οδηγό, δεκάδες αγριογούρουνα είχαν βγει στο δρόμο και παρά τους ελιγμούς χτύπησε ένα από αυτά. Το ευτύχημα είναι ότι κατάφερε να κρατήσει το αμάξι εντός του δρόμου και να μη φύγει στις ελιές με ό,τι αυτό θα σήμαινε για τη σωματική του ακεραιότητα.

Από την άλλη, οι υλικές ζημιές είναι πολύ μεγάλες, ενώ το αγριογούρουνο – ένα μεγαλόσωμο θηλυκό – σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αταλάντης, Δημήτρη Καρατράντο, ο οποίος συμμετέχει μαζί με άλλους κυνηγούς στα συνεργεία δίωξης προκειμένου να περιοριστεί ο υπερπληθυσμός των συγκεκριμένων ζώων, πολλά θηλυκά με τα μικρά τους συγκεντρώνονται σε παρακείμενο ρέμα που καταλήγει στη θάλασσα.

Μετά την κακοκαιρία, όμως, και τις σημαντικές βροχοπτώσεις, το ρέμα φούσκωσε με αποτέλεσμα τα αγριογούρουνα να μην περνάνε στο κομμάτι προς τη θάλασσα και να συγκεντρώνονται στο σημείο που βρίσκεται πλησίον του δρόμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Μάλιστα, οι «βόλτες» τους έχουν αυξηθεί ακόμη και μεσημβρινές ώρες, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη παρουσία και φυσικά για τα αυτοκίνητα που περνούν από κει.

Θυμίζουμε ότι εδώ και τρεις εβδομάδες έχουν αναλάβει δράση συνεργεία δίωξης ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων, σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο δρόμο, αλλά και προς Λιβανάτες, έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο Λοκρών και τον Κυνηγετικό Σύλλογο προειδοποιητικές πινακίδες για διέλευση αγριογούρουνων, ζητώντας από τους οδηγούς να δείχνουν μεγάλη προσοχή.