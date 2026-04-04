Στη διανομή 450 δωρεάν γευμάτων σε ωφελούμενους, μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Giant Heart», προχώρησε το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων.

«Στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου μας, παρέχουμε καθημερινά στέγη, υποδομές για ατομική υγιεινή, φαγητό, ασφάλεια και ύπνο σε περίπου 200 συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, προσφέραμε ένα πλήρες γεύμα, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα αλληλεγγύης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και την υλοποίηση αυτής της δράσης. Όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας Μίνα Φούντζουλα τόνισε: «Σε πείσμα των καιρών και των δύσκολων συγκυριών, συνεχίζουμε να καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για να βοηθήσουμε συμπολίτες μας, που βρίσκονται σε δομές και στον δρόμο. Ενώνουμε δυνάμεις για το κοινό καλό».