Κανονικά απέπλευσε στις 19:30 το απόγευμα από το λιμάνι της Πάρου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Champion Jet 1» σημαίας Κύπρου, που είχε ακινητοποιηθεί προσωρινά λόγω εμπλοκής της άγκυρας, που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία του απόπλου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή για την απεμπλοκή της άγκυρας πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή δύο ιδιωτών δυτών, ενός ιδιωτικού σκάφους, ενός πλωτού γερανού και μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από την πρώτη στιγμή καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού, προκειμένου το πλοίο να αποκαταστήσει την επιχειρησιακή του κατάσταση και να συνεχίσει την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του με ασφάλεια.

Το πλοίο απέπλευσε κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς Νάξο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, μεταφέροντας 459 επιβάτες, 21 επιβατικά Ι.Χ. οχήματα, 5 δίκυκλα και 37 μέλη πληρώματος.