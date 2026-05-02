Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τον Μπρούνο και τον Κλέιτον.

Με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου καθώς είναι στο -5 από την ΑΕΚ με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν και τώρα έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με τους «ασπρόμαυρους».

Ένα παιχνίδι στο οποίο η νίκη αποτελεί μονόδρομο για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ ο οποίος μετά την προπόνηση του Σαββάτου (2/5) ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Μπρούνο και Κλέιτον.

Οι 23 παίκτες που πήρε στην αποστολή ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Καμπί και Ταρέμι.