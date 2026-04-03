Άνοιξαν οι εγγραφές για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών (γεννημένα από το 2011 έως το 2017). Σκοπός της δράσης είναι να προσφέρει στα παιδιά μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα στη φύση, συνδυάζοντας το παιχνίδι και τη δημιουργική απασχόληση με τη μάθηση σε ένα πανέμορφο, καταπράσινο περιβάλλον.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα camps.cityofathens.gr ή στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται ηλεκτρονικά στο rantevou.cityofathens.gr ή τηλεφωνικά.



«Το καλοκαίρι στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων σημαίνει χαμόγελα, εξερεύνηση, φίλοι και αξέχαστες στιγμές στη φύση», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και συνέχισε: «Τους μικρούς Αθηναίους και Αθηναίες περιμένουν φουσκωτό λούνα παρκ, ολυμπιακά αθλήματα και αγώνες κολύμβησης, αλλά και μαγικές βραδιές με τηλεσκόπιο για να ανακαλύψουν τους πλανήτες. Θα δημιουργήσουν το δικό τους μουσικό παραμύθι, θα απολαύσουν θέατρο και τον αγαπημένο τους Καραγκιόζη, ενώ θα μάθουν πώς να προστατεύουν το περιβάλλον. Τους περιμένουμε με χαρά για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι, δραστηριότητες, γνώση και νέους φίλους που μπορεί να τους συντροφεύουν για μια ζωή».



Από τη μεριά της, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Προσχολικής Ηλικίας Χριστίνα Βασιλείου, τόνισε: «Οι Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων αποτελούν έναν ασφαλή και οργανωμένο χώρο φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης. Μέσα από ένα σύγχρονο και παιδαγωγικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το παιχνίδι συναντά τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους και να ζήσουν εμπειρίες, που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικότητά τους. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να επιστρέφει σπίτι του, έχοντας αποκτήσει όμορφες αναμνήσεις και πολύτιμα εφόδια για το μέλλον».



Το πρόγραμμα των Παιδικών Εξοχών προσφέρει ένα πλούσιο φάσμα δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα, την άθληση και τη βιωματική μάθηση: Ζωγραφική, θεατρική και μουσική ομάδα, χορωδία, αστρονομία, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, τένις, μπιτς-βόλεϊ, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ, πισίνα, σκάκι, καθώς και βραδινή ψυχαγωγία (πάρτι, σινεμά, θεατρικές παραστάσεις).



Μέσα από αυτές τις δράσεις, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνεργαστούν, να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν την αυτονομία τους.



Η διάρκεια φιλοξενίας κάθε παιδιού είναι 14 ημέρες, σε μία από τις τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους.

Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ Άφιξη: Παρασκευή 26-06-2026 Αναχώρηση: Πέμπτη 09-07-2026 Β’ περίοδος:

Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ Άφιξη: Κυριακή 12-07-2026 Αναχώρηση: Σάββατο 25-07-2026 Γ’ περίοδος:

Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ Άφιξη: Τρίτη 28-07-2026 Αναχώρηση: Δευτέρα 10-08-2026 Δ’ περίοδος:

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί νέους και νέες για τη στελέχωση των Παιδικών Εξοχών. Συγκεκριμένα, αναζητά με εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία κατασκηνώσεων:

Αρχηγό: ηλικίας άνω των 30 ετών

Βοηθούς αρχηγού: ηλικίας άνω των 25 ετών

Επίσης, καλεί υπεύθυνα και συνεργάσιμα άτομα με κατασκηνωτική εμπειρία και αγάπη για τα παιδιά, για τη στελέχωση των Παιδικών Εξοχών:

Υπαρχηγοί: ηλικίας 25-45 ετών

Κοινοτάρχες: ηλικίας 18 ετών (συμπληρωμένο το 18ο έτος) έως 30 ετών

Ομαδάρχες: ηλικίας 16 ετών (απόφοιτοι Β’ Λυκείου) έως 26 ετών

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή σε οικήματα εντός των εγκαταστάσεων, σε καταπράσινο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, χρηματική αποζημίωση για την κοινωνική και εκπαιδευτική τους προσφορά και βεβαίωση συμμετοχής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.