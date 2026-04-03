Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον σεισμό του Ιουλίου του 2019, οι μαθητές του 2ου Λυκείου Πετρούπολης συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ, ξυπνώντας μνήμες από το 1999, καθώς είχε προέλθει από το ρήγμα της Πάρνηθας. Παρότι δεν ήταν τόσο ισχυρός όσο εκείνος πριν από είκοσι χρόνια και σε καμία περίπτωση το ίδιο καταστροφικός, στις περιοχές που βρίσκονταν πιο κοντά στο επίκεντρο προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, κυρίως σε κτήρια με ελλιπή αντισεισμική θωράκιση.

Το σχολείο του 2ου Λυκείου της Πετρούπολης ήταν ένα από εκείνα που αντιμετώπισαν τα σοβαρότερα προβλήματα, με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλο για τη στέγαση των μαθημάτων. Πλήθος κοντέινερ εγκαταστάθηκαν στο προαύλιο του ευρύτερου σχολικού συγκροτήματος προκειμένου να δοθεί μια λύση προσωρινά, όμως αυτή εξελίχθηκε σε μόνιμη, καθώς οι τελικές εργασίες για την παράδοση του κτηρίου συνεχίζουν να παίρνουν αναβολή.

25 μαθητές, 12 θρανία, μέσα σε ένα κοντέινερ

«Aντιμετωπίζουμε πολύ κρύο τον χειμώνα και πολλή ζέστη τα καλοκαίρια. Έχουμε προβλήματα όταν είναι βροχερός ο καιρός, καθώς πολλές φορές μπορεί να πλημμυρίσει το κοντέινερ. Πολλές φορές δεν χωράμε τα παιδιά στις αίθουσες, ενώ δεν υπάρχει η καλύτερη καθαριότητα κι είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς για την καθαρίστρια να καθαρίσει αυτό το σχολείο», είπε ο μαθητής και πρόεδρος του δεκαπενταμελούς Πέτρος Παπαπαναγιώτου στο Orange Press Agency, σε πρόσφατη κινητοποίηση που πραγματοποίησαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.

Μαθητές και καθηγητές κάνουν μάθημα μέσα σε συνθήκες ασφυξίας. Μέσα σε κάθε κοντέινερ στριμώχνονται τάξεις των 25 μαθητών, με τα 12 θρανία να βρίσκονται σχεδόν κολλημένα μεταξύ τους.

«Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες να προχωρήσουν τα έργα, όμως το υπουργείο είχε σταματήσει τη χρηματοδότηση κι είχε γίνει παύση εργασιών. Είναι περίπου δύο γενιές μαθητών που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε κοντέινερ μέσα, σε πολύ άθλιες, πολύ δύσκολες συνθήκες», δήλωσε η Αθανασία Ρήγα, πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, η οποία συμμετείχε στην ίδια διαμαρτυρία, μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών στην Κλαυθμώνος.

Το «παρών« έδωσαν και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, η οποία δηλώνει ότι στηρίζει το αίτημα για όσο το δυνατόν πιο άμεση παράδοση του κτηρίου: «Η πληρωμή είναι ευθύνη του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να συνεχίσει τις εργασίες του ο εργολάβος και να ολοκληρωθεί ένα έργο, το οποίο θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Τσιακίλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από τον Σεπτέμβρη του 2025 έως και σήμερα το έργο είχε πάρει τρεις παρατάσεις, καθώς ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί το προβλεπόμενο ποσό.

Ένας λόγος που φαίνεται ότι καθυστερούν τα έργα είναι το μεγάλο ποσό που απαιτείται, καθώς στο κτήριο του σχολείου, αν κι αυτό οικοδομήθηκε σχετικά πρόσφατα, το 1980, εντοπίστηκαν σοβαρές παραλείψεις. Μία από αυτές ήταν ότι έλειπαν οι συνδετήρες που συγκρατούν τις κάθετες σιδερόβεργες.

Ο τελευταίος χειμώνας στα κοντέινερ

Τη σημασία να επιστρέψει το σχολείο στο κτήριό του, φαίνεται ότι την αντιλαμβάνονται οι μαθητές όχι μόνο ως χρέος προς τον εαυτό τους, αλλά και στα επόμενα παιδιά που θα ακολουθήσουν.

«Αγωνιζόμαστε μήπως και καταφέρουμε να φτιάξουμε το κτίριο που εδώ και 7 χρόνια δεν έχουμε, μήπως και αλλάξει κάτι, μήπως μια επόμενη γενιά μπει σε αυτό το κτίριο», σημειώνει ο Πέτρος Παπαπαναγιώτου, με τις κουβέντες του να συνοδεύεται από τα συνθήματα των συμμαθητών του: «Έξι χρόνια η ίδια ιστορία, ήρθε η ώρα για διαμαρτυρία» και «η μόρφωση δεν χωράει σε κοντέινερ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις επίμονες κινητοποιήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και του δήμου, η χρηματοδότηση τελικά εξασφαλίστηκε και το έργο έχει δρομολογηθεί, ώστε να είναι ο τελευταίος χειμώνας που περνά στα κοντέινερ η εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου ΓΕΛ Πετρούπολης.