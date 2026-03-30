Το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λαμία τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση λόγω εκδήλωσης πυρκαγιών σε οικοπεδικούς χώρους με καλάμια και ξερά χόρτα. Οι εστίες εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον Άγιο Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο της Λαμίας, με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η μία εστία πυρκαγιάς ξεσπούσε πίσω από την άλλη, λένε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη Λαμία, καθώς και τη συνδρομή υδροφόρων των δύο δήμων, οι φλόγες περιορίστηκαν γρήγορα.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά στον Άγιο Σεραφείμ περιορίστηκε σε μία εστία στο Νέο Θρόνιο, ενώ η δεύτερη πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τρία οχήματα, συμπεριλαμβανομένης της υδροφόρας του Δήμου Λαμιέων.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και παρατηρείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

