Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, με τις επιπτώσεις να ξεπερνούν πλέον τα όρια της Λέσβου και του Βορείου Αιγαίου και να επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και τις εξαγωγές.

Ήδη επτά χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προχωρήσει σε απαγόρευση εισαγωγών ελληνικού κρέατος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγροδιατροφικό τομέα. Η μοναδική εξαίρεση που διατηρείται μέχρι στιγμής αφορά το νωπό και κατεψυγμένο κοτόπουλο, το οποίο εξακολουθεί να επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι χώρες που έχουν επιβάλει εμπάργκο στις εισαγωγές ελληνικού κρέατος είναι η Βρετανία, η Σλοβακία, η Αυστραλία, η Αλβανία, η Σερβία, η Ιαπωνία και η Κίνα.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φόβοι ότι το μέτρο ενδέχεται να επεκταθεί και στα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, γεγονός που θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα στις εξαγωγές και την εγχώρια παραγωγή.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές και στους παραγωγούς, καθώς η επέκταση των περιορισμών θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ο αφθώδης πυρετός αποτελεί μια ιδιαίτερα μεταδοτική ζωονόσο που πλήττει κυρίως τα παραγωγικά ζώα, με σοβαρές συνέπειες για την κτηνοτροφία και την εμπορική δραστηριότητα.